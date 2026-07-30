Россиянам напомнили о праве потратить маткапитал на автошколу и репетиторов

Потратить маткапитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов, одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет.

Помимо уроков вождения, маткапитал можно направить на дополнительное образование, в том числе – на занятия с репетиторами, обучающие программы на онлайн-платформах. Это могут быть, например, курсы иностранных языков, уроки творчества или спортивные секции.

«Аналогично обучению в автошколе, маткапитал можно направить, только если у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на образовательную деятельность», — предупредил специалист.

Он также напомнил о праве потратить маткапитал на оплату общежития для студента, на оплату ЖКУ для него. Причем важно, что съемную квартиру за счет этих средств оплатить не получится – речь идет только о выделенном образовательным учреждениям общежитии, заключил Поздняков.

Напомним, материнский капитал — одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Подробнее о том, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее назвали условие для покупки загородного участка на маткапитал.