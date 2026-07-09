Ежемесячная выплата из маткапитала в 2026 году: кому положена и как ее оформить

Что такое ежемесячная выплата из маткапитала и как ее оформить в 2026 году

Материнский капитал — одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. «Газета.Ru» выяснила, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления.

Что такое ежемесячная выплата из материнского капитала

Ежемесячная выплата из материнского капитала — это денежные средства, которые семья может получать из суммы сертификата до достижения ребенком возраста трех лет.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе на дату подачи заявления. Каждый год сумма автоматически индексируется. В 2026 году в целом по стране прожиточный минимум на ребенка составляет 18 371 рубль, а в Москве — 21 903 рубля.

Выплата назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста трех лет.

Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление подается на каждого ребенка отдельно. При этом в каждом заявлении нужно указать полный состав семьи.

Размер маткапитала в 2026 году В 2026 году размер материнского капитала составляет 728 921,90 рубля за рождение первого ребенка. За второго ребенка государство доплачивает 234 321,27 рубля. Семья может также получить 963 243,17 рубля сразу за второго малыша, если ранее не оформляла выплату за первенца.

Кому положена ежемесячная выплата

На получение выплаты имеют право семьи, постоянно проживающие на территории России, при соблюдении трех условий:

* Ребенку, на которого оформляется выплата, не исполнилось три года.

* Среднедушевой доход семьи должен быть меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе проживания.

* На сертификате должен быть неиспользованный остаток средств.

Оформить выплату могут родители, усыновители или опекуны (в том случае, если родители или усыновители лишены родительских прав).

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Как рассчитывается среднедушевой доход семьи

Среднедушевой доход семьи — ключевой параметр, от которого зависит право на получение выплаты. Рассчитывается он по формуле:

Среднедушевой доход = сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев ÷ 12 ÷ количество членов семьи.

Учитывается период, предшествующий одному месяцу до даты подачи заявления. Доходы считаются до вычета налогов .

Какие доходы учитываются

С 2024 года при расчете среднедушевого дохода семьи учитывается тот же перечень источников, что и для единого пособия. В него входят:

* заработная плата, премии и иные выплаты по трудовым договорам;

* вознаграждения по гражданско-правовым договорам (подряд, оказание услуг, авторские заказы);

* доходы от самозанятости;

* доходы от предпринимательской деятельности;

* стипендии;

* алименты;

* пенсии, пособия и иные социальные выплаты (включая выплаты по обязательному соцстрахованию);

* доходы от сдачи в аренду имущества;

* доходы от продажи имущества (в размере налогооблагаемой базы, с учетом исключений, установленных Налоговым кодексом);

* доходы, полученные за пределами России;

* проценты по банковским вкладам;

* дивиденды и другие доходы от операций с ценными бумагами;

* выигрыши в лотереях, тотализаторах и других рисковых играх;

* выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц.

Важно Доходы мобилизованных в рамках СВО не учитываются при расчете среднедушевого дохода для получения ежемесячной выплаты из материнского капитала. При этом заработки военнослужащих по контракту учитываются.

Пример расчета среднедушевого дохода

Семья из жены, мужа и полугодовалого сына проживает в Башкортостане, где прожиточный минимум на душу населения составляет 16 856 рублей. Двукратная величина — 33 712 рублей.

Совокупный доход семьи за 12 месяцев составил 900 000 рублей.

Среднедушевой доход = 900 000 ÷ 12 ÷ 3 = 25 000 рублей.

25 000 рублей < 33 712 рублей — значит, семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала.

Когда можно оформить выплату из маткапитала

Заявление о ежемесячной выплате можно подать в период от рождения ребенка до достижения им возраста трех лет. Если на момент принятия решения ребенку уже исполнится три года, в выплате откажут.

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* Ежемесячную выплату начисляют с месяца рождения ребенка, если заявление подано в течение полугода после его появления на свет.

* В остальных случаях выплата назначается с месяца обращения.

Ранее срок для подачи заявления составлял всего три месяца, что создавало сложности для многих семей.

Пример

Ребенок у супругов, о которых мы писали выше, родился в октябре 2025 года. Заявление на получение выплаты его мать подала 14 января 2026 года. Выплата семье пришла 19 января за октябрь — январь, поскольку заявление было подано в течение первых шести месяцев с рождения ребенка.

Однако, если бы семья подала заявление на получение выплаты в ноябре 2026 года, когда ребенку уже исполнился год, им бы пришли деньги только за месяц.

Как подать заявление на получение выплаты

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату можно несколькими способами:

1. На портале «Госуслуги» — самый удобный и быстрый способ. Все оформляется онлайн, но могут пригласить в Социальный фонд для сверки документов (нужно будет взять оригиналы с собой).

2. В клиентской службе Социального фонда России (СФР) — при личном визите.

3. В многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы».

Важно Заявление можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.

Какие документы нужны

Для оформления ежемесячной выплаты потребуются следующие документы:

* паспорт заявителя (того, кто подает заявление);

* паспорта всех совершеннолетних членов семьи;

* свидетельства о рождении всех детей в семье;

* СНИЛСы всех членов семьи;

* банковские реквизиты для перечисления средств.

В зависимости от конкретной жизненной ситуации могут потребоваться дополнительные документы. Их перечень лучше уточнить заранее в СФР или на сайте «Госуслуг».

Часть необходимых документов (сведений) Социальный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах и организациях.

После подачи заявления Социальный фонд принимает решение в установленный законом срок. В случае положительного решения средства поступают на банковский счет в течение пяти рабочих дней.

Когда начисляют выплату и на что ее можно потратить

С июня 2023 года введена единая система выплат — они приходят всегда 5-го числа. Деньги начисляют за предыдущий месяц. Так, 5-го июня семья получит деньги за май, а 5-го июля — за июнь.

Если на 5-е число выпадает праздник или выходной день, выплата поступит на счет накануне.

На что можно потратить деньги

В отличие от других направлений использования материнского капитала (улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительная пенсия), эти деньги семья может тратить по своему усмотрению на любые текущие нужды:

* питание и одежду для ребенка;

* оплату коммунальных услуг;

* покупку товаров для детей;

* любые другие повседневные расходы.

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Кому могут отказать в выплате

Социальный фонд может отказать в назначении ежемесячной выплаты по нескольким причинам:

1. Доход семьи превышает установленный лимит — самая распространенная причина отказа. Важно правильно рассчитать среднедушевой доход семьи, учитывая все источники, которые входят в расчетный период.

2. Недостаточно остатка материнского капитала — если средства сертификата уже полностью использованы.

3. Ребенку исполнилось три года — выплата прекращается по достижении этого возраста.

4. Заявитель или ребенок не имеют гражданства РФ.

5. Неполный пакет документов или предоставление недостоверных сведений.

Чтобы избежать отказа, рекомендуется заранее уточнить все условия на официальном сайте СФР или в клиентской службе, а также внимательно проверить правильность заполнения заявления и достоверность предоставленных сведений.

Главное о ежемесячной выплате из маткапитала в 2026 году

* Право на выплату имеют семьи с ребенком до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, а на сертификате есть неиспользованный остаток.

* Доходы считают за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления: суммируют все доходы семьи до вычета налогов, делят на 12 и на количество членов семьи.

* Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

* Заявление можно подать в любой момент со дня рождения ребенка до его трехлетия. Если уложиться в первые шесть месяцев, деньги начислят с месяца рождения, если позже — с месяца обращения.

* Первый платеж приходит в течение пяти рабочих дней после одобрения. Все последующие — ежемесячно 5-го числа.

* Если остаток материнского капитала менее суммы ежемесячной выплаты, семья получит последнюю выплату в размере остатка, после чего выплаты прекратятся.