В Японии произошел взрыв в жилом доме

В японском городе Итикава, расположенном в соседней с Токио префектуре Тиба, в трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 20 человек. Об этом сообщает телеканал NTV News.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы 1 августа около 6:30 утра по местному времени (0:30 мск). По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже здания. В соседних домах выбило стекла, однако возгорания зафиксировано не было. Двое пострадавших были госпитализированы: один из них получил ожоги, другой — легкие травмы. На месте инцидента продолжают работу спасатели и полиция. Специалисты проверяют, не произошла ли утечка газа, которая могла стать причиной взрыва.

До этого взрыв произошел в торговом центре Aeon Mall Kumamoto на острове Кюсю на юго-западе Японии. По данным Kyodo, тогда не выжили две женщины, еще одну нашли без сознания. Взрыв случился после землетрясения магнитудой 7,1, предположительной причиной названа утечка газа. По информации экстренных служб, после обрушения второго этажа многие люди могли быть заблокированы внутри здания.

Ранее в Японии произошло «беспрецедентно сильное» землетрясение.