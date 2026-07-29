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Общество

В Японии две женщины не выжили из-за взрыва в ТЦ после землетрясения

Kyodo: два человека не выжили после взрыва в торговом центре в Японии
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Две женщины не выжили в результате взрыва в торговом центре Aeon Mall Kumamoto на острове Кюсю на юго-западе Японии, еще одну женщину обнаружили без сознания. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел после мощного землетрясения магнитудой 7,1. Предполагаемой причиной стала утечка газа, рассказал правительственный источник.

По информации экстренных служб, после обрушения второго этажа многие люди могли быть заблокированными внутри здания.

Накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждения дороги и мосты. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч домовладений. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Местные жители назвали подземные толчки «беспрецедентно сильными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в японскую префектуру Кумамото после землетрясения направили тысячи военных.

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