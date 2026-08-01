Россиянам рассказали, когда пройдет перерасчет пенсий для работающих

С 1 августа в России будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в разговоре с РИА Новости.

По его словам, при перерасчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями, а также трудовой стаж, накопленный за последние 12 месяцев. Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, которые официально работали в течение 2025 года и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Кроме того, с августа увеличатся выплаты по случаю потери кормильца, если после назначения пенсии на лицевой счет умершего были зачислены страховые взносы, ранее не учтенные при расчете размера выплаты.

До этого заместитель генерального директора НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал «Газете.Ru», что работающие пенсионеры могут направлять часть дохода, например страховую пенсию, на накопительные инструменты. Речь идет о банковских вкладах и программе долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ, которая предусматривает господдержку и возможность вернуть налоговый вычет.

Ранее в Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице.