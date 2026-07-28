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Общество

Эксперт рассказал, как работающим пенсионерам приумножить пенсию в 10 раз

Эксперт Ключник: при зарплате 50 тыс. и пенсии 20 тыс. капитал в ПДС превысит 2 млн
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры могут направлять часть дохода, например страховую пенсию, на накопительные инструменты, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Ключник, заместитель генерального директора НПФ Эволюция. Речь идет о банковских вкладах и программе долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ, которая предусматривает господдержку и возможность вернуть налоговый вычет.

«Например, работающий пенсионер ежемесячно получает зарплату 50 тыс. рублей и страховую пенсию в 20 тыс. рублей. Если он решит направлять пенсию в ПДС, то за пять лет участия в программе накопит более 1,8 млн рублей: 1,2 млн рублей за счет личных взносов, 180 тыс. рублей господдержки и более 400 тыс. рублей — от инвестиционного дохода НПФ. Если дополнительно реинвестировать в ПДС налоговый вычет со взносов, капитал превысит 2 млн рублей», — объяснил он.

Эти сбережения можно получить как единовременно, так и в виде регулярных выплат с ежегодной индексацией. Кроме того, воспользоваться средствами ПДС можно в особых жизненных ситуациях без закрытия счета — например, при необходимости дорогостоящего лечения.

«Программа долгосрочных сбережений — эффективный инструмент для работающих пенсионеров, которые хотят не просто сохранить, но и приумножить свои накопления, получая при этом поддержку государства», — резюмирует Ключник.

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