В Нижнекамске потушили пожар на территории предприятия

В Нижнекамске возгорание на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» ликвидировано. Об этом компания сообщила в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным предприятия, пожар произошел на линии производства полистирола, которая находилась в разгрузке в связи с внешними факторами.

«В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В «Нижнекамскнефтехиме» отметили, что для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

Возгорание на территории предприятия произошло 31 июля. В компании заявили, что специалисты лабораторий ведут мониторинг качества воздуха.

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