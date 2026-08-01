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Общество

В Нижнекамске потушили пожар на территории предприятия

На «Нижнекамскнефтехиме» ликвидировали пожар
Shutterstock/Al.geba

В Нижнекамске возгорание на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» ликвидировано. Об этом компания сообщила в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным предприятия, пожар произошел на линии производства полистирола, которая находилась в разгрузке в связи с внешними факторами.

«В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В «Нижнекамскнефтехиме» отметили, что для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

Возгорание на территории предприятия произошло 31 июля. В компании заявили, что специалисты лабораторий ведут мониторинг качества воздуха.

29 июля в Рязани после падения обломков беспилотников загорелись промышленные территории. Шесть человек доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Обломки дрона повредили многоквартирный дом, линии электропередачи, водонапорную башню и вышку связи. Тогда пострадал один человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS во Владивостоке.

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