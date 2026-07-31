В Нижнекамске произошел пожар на территории предприятия

На территории предприятия российской нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске произошел пожар. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.

«На территории «Нижнекамскнефтехима» ведЕтся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты лабораторий ведут мониторинг качества воздуха. В «Нижнекамскнефтехиме» отметили, что результаты анализов будут опубликованы позже на сайте предприятия и в социальных сетях.

29 июля в Рязани после падения обломков беспилотников загорелись промышленные территории. Шесть человек доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Накануне обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, линии электропередачи, водонапорную башню и вышку связи. Тогда пострадал один человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территорию предприятия.