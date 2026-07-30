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Общество

Устричная отрасль Франции оказалась под угрозой из-за лесных пожаров

FT: лесные пожары грозят устричной отрасли Франции многомиллионными потерями
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Закрытие популярных туристических районов во Франции из-за лесных пожаров грозит производителям устриц потерей миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.

После эвакуации полуострова Кап-Ферре многие фермеры не могут попасть на свои хозяйства, ухаживать за устрицами и собирать урожай. Всего последствия лесных пожаров затронули около половины местных устричных хозяйств.

При этом сами устрицы в основном находятся в воде, пламя их не затронуло. Однако фермерам необходимо часто приезжать на хозяйства, чтобы сортировать, очищать и упаковывать продукцию. Кроме того, после пожаров в прибрежные воды вместе с дождями могут попасть зола и почва с выгоревших территорий, что может сказаться на качестве продукта, говорится в статье.

Пожары начались в важный для отрасли период. Летом многие фермеры продают свой продукт напрямую туристам через дегустационные павильоны на побережье, но сейчас они закрыты. Производители опасаются, что отрасль понесет крупные финансовые потери, хотя оценить их пока сложно. Фермер Ксавье Бланкин рассказал газете, что именно на лето обычно приходится 30–40% годовой выручки его хозяйства.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. РИА Новости со ссылкой на данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus сообщили, что к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала 2026 года увеличилась до 434,9 тыс. га. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тыс. га.

Ранее актер Джордж Клуни с женой Амаль покинули дом во Франции из-за пожаров.

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