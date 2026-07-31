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Общество

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат в России в мае

РИА Новости: зарплаты частных детективов в мае достигли ₽174 тысяч
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года сильнее всего зарплаты выросли у частных детективов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что их доходы увеличились в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года и достигли 174,1 тыс. рублей. На втором месте — дизайнеры, чьи зарплаты за год выросли в 1,7 раза, до 101,9 тыс. рублей. Замыкают тройку переводчики с ростом зарплат в 1,6 раза, до 60,2 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также вошли специалисты по тиражированию аудио-, видео- и цифровых данных, а также производители жестких дисков. Их доходы увеличились в 1,5 раза.

По данным агентства, организаторы конференций и выставок в мае стали получать на 47% больше, чем годом ранее. Зарплаты фотографов выросли на 46%, перестраховщиков — на 44%, специалистов по разработке строительных проектов — на 41%, а юристов — на 38%.

До этого Росстат сообщал, что самая высокая средняя заработная плата в России отмечена в отрасли трубопроводного транспорта. Отмечается, что в мае средняя заработная плата в данной сфере составила 295 978 рублей. Месяцем ранее средние выплаты в отрасли трубопроводного транспорта составили 200 391 рубль.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России.

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