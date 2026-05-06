Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России

РИА Новости: самую большую зарплату в России получают управляющие фондами
Shutterstock

Управляющие фондами получают самые большие зарплаты в России. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.

Так, в феврале нынешнего года россияне, занятые в сфере управления различными фондами, получали в среднем 848 тыс. рублей. Второе место по величине зарплат заняли сотрудники холдинговых компаний, получающие в среднем 411 тыс. рублей. У сотрудников головных офисов средняя зарплата составляет 404 тыс. рублей.

В феврале 2026 года в пяти отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тыс. рублей. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности — их средний заработок составил 355 тыс. рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование (средняя зарплата — 217 тыс. рублей), добыча углеводородов (нефть и газ) и IT-сектор (по 207 тыс. рублей), а также сфера воздушных и космических перевозок (205 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что работники 30 отраслей получают зарплату выше средней по России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!