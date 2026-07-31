Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Пострадавший при атаке БПЛА житель Орловской области умер

Клычков: мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Орловской области, умер
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Орловской области скончался житель Дмитровского района, который ранее получил тяжелые травмы в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, 30 июля в 12:00 мск умер наш житель Дмитровского района», — сказал руководитель региона.

Клычков выразил соболезнования семье погибшего и поручил подготовить нормативно-правовой акт о выплатах пострадавшим. Он также добавил, что в Залегощенском районе еще один местный житель получил травмы в результате той же атаки.

29 июля глава региона сообщил, что местному жителю в результате атаки дрона были нанесены серьезные ранения и врачи боролись за его жизнь. Тогда же он сообщил о повреждении объектов инфраструктуры и одного жилого многоквартирного дома.

Ранее в результате атаки дронов в Волгограде погибла местная жительница.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!