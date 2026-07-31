Пострадавший при атаке БПЛА житель Орловской области умер

В Орловской области скончался житель Дмитровского района, который ранее получил тяжелые травмы в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, 30 июля в 12:00 мск умер наш житель Дмитровского района», — сказал руководитель региона.

Клычков выразил соболезнования семье погибшего и поручил подготовить нормативно-правовой акт о выплатах пострадавшим. Он также добавил, что в Залегощенском районе еще один местный житель получил травмы в результате той же атаки.

29 июля глава региона сообщил, что местному жителю в результате атаки дрона были нанесены серьезные ранения и врачи боролись за его жизнь. Тогда же он сообщил о повреждении объектов инфраструктуры и одного жилого многоквартирного дома.

Ранее в результате атаки дронов в Волгограде погибла местная жительница.