В центре Еревана взорвался подземный электрокабель

Кабель электроснабжения, который находится под одной из центральных улиц Еревана, взорвался из-за повышенной нагрузки. Об этом рассказал временный управляющий компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за жарких погодных условий в этот сезон возрастает нагрузка на потребление электроэнергии, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети», — объяснил Петросян.

После инцидента на месте происшествия начались аварийно-восстановительные работы.

14 июля в республике Коми парапланерист не справился с управлением и повис на линии электропередачи (ЛЭП). В результате инцидента произошло аварийное отключение электроэнергии. В селе Визинги свет пропал в жилых домах, магазинах и социальных объектах. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, следует из публикации администрации Сысольского муниципального района.

Ранее молния ударила по подстанции в российском городе.