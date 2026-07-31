Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово временно перешел на особый режим работы. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:02 мск.

В Росавиации добавили, что подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вечером 31 июля ввели в аэропорту Внуково.

Накануне три российских аэропорта — в Оренбурге, Ижевске и Кирове — приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений.

Работа аэропортов может быть временно ограничена из-за неблагоприятных метеоусловий или угрозы беспилотников. В частности, в ночь на 31 июля российские средства ПВО ликвидировали над территорией страны 371 украинский беспилотный аппарат.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.