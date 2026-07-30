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Общество

В трех аэропортах России ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация: аэропорты Оренбурга, Ижевска и Кирова ограничили обслуживание рейсов
Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Три российских аэропорта — в Оренбурге, Ижевске и Кирове — приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В Оренбурге воздушная гавань прекратила обслуживать рейсы примерно в 7:13 мск, в Ижевске — в 7:14 мск, а в Кирове — в 7:16 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в ряде других аэропортов России. Был изменен режим работы воздушных гаваней в Уфе, Чебоксарах, Казани, Нижнекамске, Бугульме, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саратове. Также обслуживание рейсов приостанавливал сочинский аэропорт, но к текущему моменту он вернулся к штатному режиму работы.

Ограничения в аэропортах могут вводить по разным причинам, включая ухудшение погодных условий и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ночь на 30 июля над регионами России сбили 258 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть целей нейтрализовали в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники перехватили в Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях.

Ранее украинский БПЛА упал на территории московского аэропорта Шереметьево.

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