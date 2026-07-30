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Общество

В WB рассказали об обстановке на складах в Сарапуле и Пензе после атаки БПЛА

В WB сообщили, что на складах в Сарапуле и Пензе продолжается ликвидация огня
РИА Новости

На складах Wildberries в Сарапуле и Пензе продолжаются работы по локализации пожара после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что к тушению огня привлечены все необходимые силы и средства: подразделения МЧС, экстренные службы, сотрудники компании, десятки единиц техники. В Пензе в ликвидации возгорания также задействовали самолеты МЧС и пожарный поезд.

В компании уточнили, что в Сарапуле никто не пострадал. В Пензе одному пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице региона, еще несколько человек получили ушибы и ссадины и были отпущены домой.

В ночь на 30 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Незадолго до атаки губернатор Олег Мельниченко объявил в Пензенской области режим беспилотной опасности и сообщил о временных ограничениях в работе мобильного интернета.

Также сообщалось, что в городе Сарапуле в Удмуртской республике загорелся логистический объект Wildberries после атаки. Объект был заблаговременно эвакуирован.

Ранее Ozon сообщил, что принимает меры для минимизации рисков повреждения элементов инфраструктуры.

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