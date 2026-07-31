В Карачаево-Черкесии избрали меру пресечения подозреваемому в обстреле машины с людьми

Суд в Карачаево-Черкесии арестовал подозреваемого в обстреле автомобиля с людьми

Суд в Карачаево-Черкесии заключил под стражу подозреваемого в обстреле автомобиля. Об этом ТАСС сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России.

«Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября 2026 года», — сказал представитель ведомства.

Инцидент произошел ночью 28 июля на улице Богатырева в городе Усть-Джегута. Трое фигурантов произвели несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в движущийся автомобиль, в котором находились трое местных жителей. В результате один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью, еще два человека были госпитализированы в медицинское учреждение.

Одного из подозреваемых задержали. Двух других фигурантов объявили в федеральный розыск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о покушении и незаконном обороте оружия.

Ранее в США неизвестные обстреляли автомобиль с популярной блогершей.