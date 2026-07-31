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Общество

В Карачаево-Черкесии трое мужчин обстреляли машину с людьми на фоне конфликта

СК: в Карачаево-Черкесии возбудили дело после обстрела машины с людьми

В Карачаево-Черкесии трое мужчин обстреляли машину с людьми на фоне возникшего конфликта. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 28 июля на улице Богатырева в городе Усть-Джегута. Трое фигурантов произвели несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в движущийся автомобиль, в котором находились трое местных жителей.

В СК добавили, что в результате один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью, еще два человека были госпитализированы в медицинское учреждение. После инцидента подозреваемые скрылись с места происшествия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В настоящее время один из подозреваемых задержан. Ему предъявили обвинения по статьям о покушении и незаконном обороте оружия. Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск.

16 июля в Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля. По предварительным данным, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять.

Ранее в США неизвестные обстреляли автомобиль с популярной блогершей.

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