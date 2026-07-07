В США неизвестные расстреляли автомобиль с популярной блогершей

Во Флориде 21-летняя блогерша погибла в результате стрельбы по автомобилю. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию города Мирамар.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел ранним утром 6 июля. По данным правоохранителей, жертвой стала Брианн Джонсон, известная в социальных сетях под псевдонимом Dreamdoll Brii.

Потерпевшие ехали на зеленом Lamborghini Urus по направлению к перекрестку, когда рядом с машиной остановился белый седан. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, после чего Lamborghini потерял управление, пересек перекресток и врезался в жилой дом.

Брианн Джонсон скончалась на месте. Вместе с ней в автомобиле Lamborghini находились двое мужчин, которые получили ранения. Их личности не раскрываются. Пострадавших в критическом состоянии доставили в региональную больницу Мирамара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как отмечает CBS, жители района сначала приняли звуки выстрелов за праздничный фейерверк, поскольку нападение произошло сразу после празднования Дня независимости США. Лишь выйдя на улицу, они поняли, что произошла стрельба. На странице погибшей в TikTok пользователи оставляют соболезнования ее семье и близким.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, пострадали дети.