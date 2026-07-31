Mash сообщил, что в российских лесах практически исчезли белые грибы

В российских лесах практически исчезли белые грибы. Об этом пишет Mash.

«Специалисты заметили, что основные места, где раньше были белевики, либо уничтожены, либо покрылись другими грибами — лисичками», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, к такой ситуации привели две причины, первой из которых стали туристы. Люди в рамках грибного туризма часто неправильно собирают грибы. Это приводит к тому, что почва оказывается перекопанной, а лесная подстилка, необходимая для них, уничтоженной.

Вторая причина — изменение климата и загрязнение окружающей среды. Состояние лесной экосистемы нарушается из-за изменений в почве, качества воды и накопления вредных веществ.

До этого доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала «Газете.Ru», что самым «безгрибным» возрастом для леса считается стадия жердняка, которая наступает у хвойных и лиственных деревьев примерно с 15–20 лет и длится до 30–40 лет.

Для грибницы (мицелия) такой лес становится крайне неблагоприятной средой по нескольким причинам: плотная крыша из хвои или листвы практически не пропускает солнечные лучи на уровень почвы. Корневые системы деревьев в этой фазе потребляют максимум влаги и минеральных веществ из верхних слоев земли. У симбиотических грибов просто не остается ресурсов для формирования плодовых тел.

Ранее диетолог развенчал популярный миф о грибах.