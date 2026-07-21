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Общество

Диетолог развенчал популярный миф о грибах

Диетолог Пристанский: грибы не теряют полезных свойств при жарке
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Многие хозяйки переживают, что при варке или жарке теряется польза грибов. Однако — это миф, сообщил в интервью «Радио 1» диетолог Роман Пристанский.

«Разрушаться при температурной обработке могут только бета-каротиноиды, что не критично. Мы всегда можем получить необходимые вещества из других продуктов», — сказал специалист.

Что касается способов приготовления, пасты с грибами в сливочных соусах раскрываются значительно ярче, чем просто в гарнире, отметил он.

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров до этого предупреждал, что дикорастущие грибы после продолжительной жары могут представлять угрозу для потребителей, поскольку накапливают токсичные вещества.

По его словам, особенно опасны старые и переросшие экземпляры — они успевают накопить больше токсинов.

Ранее в Роскачестве рассказали, как продать собранные грибы.

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