Россиянам рассказали, в каких лесах не имеет смысла искать грибы

Самым «безгрибным» возрастом для леса считается стадия жердняка, которая наступает у хвойных и лиственных деревьев примерно с 15–20 лет и длится до 30–40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«С точки зрения лесной экологии этот период является критическим. Жердняк (или жердовник) — это специфическая фаза жизни молодого лесного насаждения. В это время деревья проходят фазу так называемого «большого роста». Они стремительно тянутся вверх к солнечному свету, их кроны смыкаются, образуя густой полог, а нижние ветви начинают массово отмирать и засыхать из-за нехватки освещения — именно поэтому лес называют «жердняком», сравнивая ровные стволы с гладкими деревянными жердями или кольями», — объяснила она.

Для грибницы (мицелия) такой лес становится крайне неблагоприятной средой по нескольким причинам: Плотная крыша из хвои или листвы практически не пропускает солнечные лучи на уровень почвы. Корневые системы деревьев в этой фазе потребляют максимум влаги и минеральных веществ из верхних слоев земли. У симбиотических грибов просто не остается ресурсов для формирования плодовых тел.

«Это молодой, здоровый древостой. В нем нет старых, больных или упавших деревьев, древесина которых служит столовой для сапрофитов (например, опят или вешенок). Хвойные деревья в этом возрасте активно наращивают кислую подстилку из иголок, которая работает как естественный консервант и подавляет развитие многих видов микоризных грибов», — пояснила эксперт.

Грибы возвращаются в такой лес не сразу. Им нужно дождаться, когда закончится пора жердняка и деревья начнут стареть. Тогда среди стволов появляются прогалы, поскольку кто-то из соседей падает, крона редеет, сквозь неё начинают пробиваться солнечные лучи и дожди свободно орошают лесную подстилку.

«Вот почему бывалые грибники не тратят время на высокие и ровные, как по линейке, посадки сосны или березы. Они знают, что грибы любят старые, продуваемые ветром леса, где под ногами мох, папоротник и прошлогодний валежник. И корзина точно будет полной», — резюмировала она.

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