Увеличилось число пострадавших при атаке дронов на Каховку

Число пострадавших при атаке БПЛА в Каховке выросло до семи

Число пострадавших при атаке дронов в населенном пункте Каховка Херсонской области выросло до семи. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Украинские боевики атаковали центр Светлово: пострадали семь человек», — рассказал он.

Филипчук сообщил, что в течение дня дроны атаковали здание почты, расположенное в микрорайоне Светлово, дважды.

В первый раз ударом в здании выбило окна и были повреждены помещения. Пострадал мужчина, медики Каховской ЦРБ оказали ему помощь.

Позднее произошел второй прилет: БПЛА ударили по центральной улице микрорайона, в то время когда там шла торговля. В результате атаки двое мужчин и две женщины получили минно-взрывные и акубаротравмы, были повреждены микроавтобус и четыре легковых автомобиля.

Менее часа спустя очередной удар БПЛА полностью разрушил здание почты, пострадали еще двое. Филипчук заметил, что удары велись целенаправленно по гражданским объектам и мирным людям.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.