ВСУ два раза атаковали дронами центральную улицу в Каховке

Филиппчук: четыре человека пострадали после двух атак ВСУ на рынок в Каховке

Вооруженные силы Украины дважды ударили БПЛА по центральной улице микрорайона Светлово в Каховке в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города.

Там уточнили, что рядом с местом прилета находится стихийный рынок и отделение почты.

В результате удара четыре человека получили ранения: мужчину ранило у здания почты, еще троих ― при атаке дрона на рынок.

«Никаких военных здесь не было, люди продавали свои товары. Повреждены четыре легковых автомобиля и микроавтобус», ― подчеркнули в городской администрации.

Глава муниципального округа Павел Филипчук в свою очередь рассказал, что в момент удара ВСУ недалеко от рынка у него проходила встреча с местными жителями.

Он рассказал, что сразу подбежал к месту взрыва, чтобы оказать помощь. По его словам, все местные жители остались живы ― их оглушил взрыв. Филипчук добавил, что украинский беспилотник не долетел всего лишь несколько метров до места скопления людей, попав в автомобиль, который и остановил взрывную волну.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы атак ВСУ школы в Харьковской области в сентябре останутся закрытыми.