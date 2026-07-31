Власти Таганрога предупредили о беспилотной угрозе и работе ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Таганроге, объявлена угроза применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!» - написала она в мессенджере «Макс».

Днем Камбулова предупреждала об угрозе применения беспилотников по Таганрогу. Угроза была снята через час.

До этого в Ростовской области трижды объявляли беспилотную опасность, также предупреждали о ракетной угрозе. За минувшую ночь над регионом сбили 150 украинских дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил утром, что были сбиты еще 10 БПЛА. В Азовском районе Ростовской области от падения обломков БПЛА пострадал ребенок, в Гуково был поврежден многоквартирный дом, получила травмы женщина.

Ранее беспилотники атаковали Татарстан и Дагестан.