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Общество

Власти Таганрога предупредили о беспилотной угрозе и работе ПВО

В Таганроге работают средства ПВО, жителей попросили покинуть улицы
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Таганроге, объявлена угроза применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!» - написала она в мессенджере «Макс».

Днем Камбулова предупреждала об угрозе применения беспилотников по Таганрогу. Угроза была снята через час.

До этого в Ростовской области трижды объявляли беспилотную опасность, также предупреждали о ракетной угрозе. За минувшую ночь над регионом сбили 150 украинских дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил утром, что были сбиты еще 10 БПЛА. В Азовском районе Ростовской области от падения обломков БПЛА пострадал ребенок, в Гуково был поврежден многоквартирный дом, получила травмы женщина.

Ранее беспилотники атаковали Татарстан и Дагестан.

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