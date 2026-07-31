В Ростовской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона

Слюсарь: при падении обломков БПЛА на дом в Ростовской области пострадал ребенок

Ребенок получил травмы в результате падения обломков сбитого украинского дрона на территории хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в частный жилой дом.

«Он (несовершеннолетний. — «Газета.Ru») доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.

Слюсарь добавил, что в Батайске также зафиксировали падение обломков дронов. На места направили сотрудников профильных служб, информация о пострадавших и каких-либо повреждениях не поступала. Ожидается, что сотрудники местной администрации проведут подомовой обход для оценки причиненного ущерба.

В конце глава Ростовской области предупредил, что сейчас в регионе действует режим ракетной опасности.

Ростовская область подверглась атаке БПЛА в ночь с 30 на 31 июля. Всего над регионом сбили 150 украинских беспилотников. Атаки отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, а также Милютинском, Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Матвеево-Курганском районах. Как рассказал Слюсарь, в Гуково был поврежден многоквартирный жилой дом — из-за удара дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий. Пострадали два человека, один из них оказался под завалами.

Ранее в Белгороде из-за атаки украинского беспилотника пострадал ребенок.