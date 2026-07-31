В МГУ отреагировали на сообщения о гибели доцента философского факультета

В МГУ назвали недостоверной информацию о том, что преподаватель Кржевов утонул

Сведения о том, что преподаватель МГУ Владимир Кржевов утонул, недостоверны. Об этом заявила руководитель информационного отдела философского факультета вуза Ольга Гретчина в разговоре с РИА Новости.

«Сын пока опровергает, достоверной информации нет. Продолжаются поиски», — сказала она.

До этого Telegram-канал 112, ссылаясь на источник, написал, что Кржевов якобы утонул. Официального подтверждения этому не было.

31 июля исполняющий обязанности декана философского факультета вуза Алексей Козырев сообщил о пропаже коллеги в Тверской области. По его словам, профессор вместе с сыном и внуком отдыхали недалеко от озера. Утром, судя по камерам видеонаблюдения, мужчина вышел из гостиницы с пакетом. Предполагается, что он мог отправиться к озеру или в лес, но в гостиницу так и не вернулся.

В МГУ Кржевов работает с 1989 года. Он читает курсы по социальной философии, философии истории, а также философии права. Он известен как кандидат философских наук, а также доцент философского факультета университета.

Ранее россиянка оказалась одной из десяти альпинистов, попавших на Броуд-Пик в лавину.