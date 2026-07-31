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Общество

СМИ: доцент философского факультета МГУ утонул в Тверской области

112: преподаватель МГУ Кржевов утонул
Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Доцент философского факультета МГУ Владимир Кржевов утонул. Об этом пишет Telegram-канал 112, ссылаясь на источник.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

«Преподаватель МГУ Владимир Кржевов утонул — источник 112. По нашим данным, мужчина вышел из гостиницы 26 июля и не вернулся», — говорится в посте.

31 июля исполняющий обязанности декана философского факультета вуза Алексей Козырев сообщил о пропаже коллеги. По его словам, профессор вместе с сыном и внуком отдыхали недалеко от озера. Утром, судя по камерам видеонаблюдения, мужчина вышел из гостиницы с пакетом. Предполагается, что он мог отправиться к озеру или в лес, но в гостиницу так и не вернулся.

В МГУ Кржевов работает с 1989 года. Он читает курсы по социальной философии, философии истории, а также философии права. Он известен как кандидат философских наук, а также доцент философского факультета университета.

Ранее россиянка оказалась одной из десяти альпинистов, попавших на Броуд-Пик в лавину.

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