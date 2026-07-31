В Тверской области пропал доцент философского факультета МГУ

В Тверской области на озере Селигер пропал заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности декана философского факультета вуза Алексей Козырев.

«Владимир Сергеевич Кржевов, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета, пропал 26 июля на Селигере», — сказал он.

По его словам, профессор вместе с сыном и внуком отдыхали недалеко от озера. Утром, судя по камерам видеонаблюдения, мужчина вышел из гостиницы с пакетом. Предполагается, что он мог отправиться к озеру или в лес, но в гостиницу так и не вернулся.

Козырев добавлил, что о ситуации было доложено ректору вуза Виктору Садовничему, который обратился за помощью в поисках к исполняющему обязанности губернатора Тверской области Виталию Королеву. Сейчас в регионе развернута масштабная поисковая операция с применением тепловизоров и коптеров.

В МГУ Кржевов работает с 1989 года. Он читает курсы по социальной философии, философии истории, а также философии права. Он известен как кандидат философских наук, а также доцент философского факультета университета.

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