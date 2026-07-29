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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Юрист объяснил, зачем арестовывать Дурова заочно

Юрист Жеребенков: Дурова могут заочно арестовать в РФ для его экстрадиции
Digital Bridge

Адвокат Владимир Жеребенков в беседе с ТАСС заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут заочно арестовать в РФ для дальнейшей экстрадиции.

«Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое», — поделился юрист.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила Павла Дурова в международный розыск 29 июля.

Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Ведомство отмечает, что начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции.

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