Психотерапевт объяснила, существует ли летняя депрессия

Многие удивляются, когда летом вместо прилива сил ощущают подавленность, поскольку считают, что в солнечную погоду настроение должно автоматически улучшаться. Но это не всегда так, рассказала «Газете.Ru» Ирина Крашкина, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Летняя депрессия рассматривается как вариант сезонного аффективного расстройства, хотя встречается значительно реже, чем зимняя.

«Главное отличие депрессии — не просто грусть, а стойкая потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие. Человек чувствует постоянную усталость, становится раздражительным, хуже концентрируется, появляются нарушения сна, снижается аппетит или, наоборот, возникает переедание. Иногда присоединяются тревога и ощущение внутреннего напряжения», — отмечает врач.

Причин такого состояния несколько. Жара ухудшает качество сна, обезвоживание снижает работоспособность, а высокая температура сама по себе становится стрессом для организма. Не менее важны психологические факторы. Летом общество словно диктует обязательную программу счастья: отпуск, путешествия, встречи, красивые фотографии в социальных сетях. Если реальность не совпадает с этими ожиданиями, человек может испытывать чувство одиночества, собственной «неправильности» или упущенных возможностей.

«Мы часто сравниваем свою повседневную жизнь с чужими праздничными моментами. Такое сравнение почти всегда оказывается не в нашу пользу и усиливает эмоциональное напряжение», — говорит специалист.

У сезонных расстройств существуют разные варианты. Одни люди чувствительнее к короткому световому дню зимой, другие тяжелее переносят жару, духоту, длинный световой день или нарушения привычного режима летом. Это связано с индивидуальными особенностями работы нервной системы, биологических часов и обмена нейромедиаторов.

Если человек замечает у себя признаки летней депрессии, важно не ждать, что состояние пройдет само. Полезно соблюдать режим сна, избегать перегрева, поддерживать достаточную физическую активность, пить достаточно воды и ограничивать бесконтрольный просмотр социальных сетей. Не стоит полностью отказываться от общения, даже если хочется остаться одному.

«Если симптомы сохраняются несколько недель, усиливаются или сопровождаются выраженной тревогой, чувством безысходности либо мыслями о причинении себе вреда, необходимо обратиться к врачу. Депрессия — это заболевание, которое требует профессиональной помощи, независимо от времени года», — подчеркивает психотерапевт.

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