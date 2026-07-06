Психолог перечислил скрытые признаки депрессии, когда у человека «все хорошо»

Внешняя демонстрация хорошего настроения при депрессивных переживаниях зачастую связана с нежеланием обременять окружающих своими переживаниями. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог-гипнотерапевт Алексей Шестаков.

«Дело в том, что люди, страдающие депрессией, склонны преуменьшать, обесценивать значимость своих проблем, особенно по сравнению с проблемами окружающих, что и приводит к появлению улыбчивой, веселой маски, призванной скрыть истинные переживания (из-за чего даже возник термин «улыбчивая депрессия»). Еще одной причиной подобного поведения может быть страх, что если человек покажет свои истинные эмоции, то он останется один, так как с ним никто не захочет общаться», — объяснил эксперт.

По словам психолога, такое поведение в итоге приводит к ухудшению состояния, так как чем дольше человек скрывает свое истинное эмоциональное состояние, тем большие усилия ему приходится прикладывать для поддержания такого впечатления и тем меньше сил остается на преодоление депрессивных проявлений.

«Насторожиться стоит, если вы наблюдаете, как ваш близкий резко забросил любое дело или хобби, которым раньше увлекался, или же без ясных причин стал реже выходить из дома, общаться с другими людьми. Или же если он раз за разом начинает заводить разговоры на какие-то мрачные темы, тогда как ранее для него такое было не характерно, либо же наоборот резко становится чрезмерно, неестественно веселым. Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек таким способом старается скрыть свои болезненные переживания (не говоря уже о том, что это также может быть проявлением мании)», — заявил эксперт.

Также стоит обратить внимание, если спокойный ранее человек начинает срываться на окружающих в ситуациях, которые к этому не предрасполагают. Депрессивные переживания могут выражаться в виде гнева. Есть даже такой термин — «гневливая депрессия», указал психолог.

«Что касается выгорания, то оно проходит или значительно снижается при переключении с работы или другой деятельности, в отношении которой произошло выгорание, на активный отдых. Тут важно понимать, что пассивный отдых («просто полежать») от выгорания не помогает, так как не дает новых впечатлений, отличных от вашей привычной деятельности. С депрессией же так не происходит или, во всяком случае, происходит не так быстро, как при выгорании. При работе с депрессией применяется поведенческая активация, когда человека стимулируют начать делать то, что ему раньше нравилось, но это все уже эффективно только при условии работы со специалистом, и позитивные изменения происходят намного медленнее», — резюмировал он.

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