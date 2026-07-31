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Общество

Невролог назвал мурашки и затекание ног тревожным сигналом при одной болезни

Врач Мамадалиева: затекание ног и мурашки могут говорить о грыже
Shutterstoke

Онемение стопы, покалывание или ощущение мурашек в ноге многие списывают на усталость, неудобную позу или некомфортную обувь. Но в некоторых случаях эти симптомы могут быть сигналом при одной серьезной болезни, рассказала «Газете.Ru» рассказала невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.

Врач обратила внимание, что мурашки и затекание в ногах могут возникать одновременно с болью, онемением, странными ощущениями в бедре, пояснице. Это происходит из-за того, что при грыже часть межпозвонкового диска выпячивается и может сдавливать нервный корешок. Чаще всего такая проблема возникает в поясничном отделе — именно оттуда нервы идут к ногам.

«Пациенты часто говорят: нога затекла, будто бегают мурашки, ступаю как по подушке. Если это повторяется, идет по ноге полосой и связано с болью в пояснице, такой симптом нельзя объяснять только усталостью», — сказала Мамадалиева.

Обычное затекание проходит после смены позы, разминки или короткой прогулки, объяснила невролог. При грыже ощущения часто возвращаются, боль может тянуть от поясницы вниз. Иногда человек хуже чувствует горячее и холодное, жалуется на ватную ногу или ощущение, что стопа плохо слушается.

Особенно должна насторожить слабость. Если стало трудно ходить на носках или пятках, стопа начала шлепать при ходьбе, нога быстрее устает или человек стал прихрамывать, это может говорить о поражении нерва.

«В такой ситуации ждать месяцами опасно. Боль иногда становится меньше, а слабость и нарушение походки остаются надолго», — предупредила невролог.

Обращаться к врачу нужно быстрее, если все перечисленные признаки повторяются, боль не ослабевает. Особо тревожным сигналом эксперт назвала проблемы с мочеиспусканием или дефекацией на фоне боли в спине и онемения ноги. В таком случае нужна срочная медицинская помощь.

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