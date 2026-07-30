Врач рассказала, когда сон на диване опасен для спины

Существует распространенное мнение, что сон на диване неизбежно приводит к искривлению позвоночника и развитию серьезных проблем со спиной. На самом деле все не так однозначно, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, рефлексотерапевт «СМ-Клиника» Маргарита Павлова.

«Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно», — отметила Павлова.

В результате утром человек может ощущать скованность в шее, боли в пояснице, напряжение в мышцах спины или плечевого пояса. Если подобные условия сохраняются месяцами или годами, повышается риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника, появления хронической боли и нарушения осанки.

«При этом важно понимать, что у взрослого человека диван не способен сам по себе вызвать сколиоз, однако он вполне может способствовать развитию функциональных нарушений и усилению существующих проблем», — подчеркнула она.

Особенно осторожными, по словам врача, стоит быть людям с остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами, хронической болью в спине, а также детям и подросткам, у которых опорно-двигательный аппарат еще продолжает формироваться. Для них качество спального места имеет особенно большое значение.

Если возможности заменить диван пока нет, стоит обратить внимание на его состояние. Поверхность должна быть максимально ровной, без выраженных перепадов высоты и продавленных участков. В некоторых случаях улучшить ситуацию помогает ортопедический топпер, который выравнивает основание и обеспечивает более равномерную поддержку позвоночника.

Если после сна регулярно возникают боли в спине, чувство усталости, онемение рук или шеи, а неприятные ощущения проходят только спустя несколько часов после пробуждения, это повод задуматься о смене спального места и обратиться к врачу. Нередко именно неудобная поверхность для сна становится причиной хронического мышечного перенапряжения.

«Эпизодический сон на диване здоровому человеку, как правило, не навредит. Однако использовать его в качестве постоянной замены полноценной кровати не стоит. Для здоровья позвоночника важно, чтобы во время сна тело находилось в правильном положении, а мышцы и связки могли полноценно восстановиться», — резюмировала врач.

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