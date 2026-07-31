«Ваш сын попал в плен»: названы главные схемы мошенников, атакующих военнослужащих

Атаки мошенников на военнослужащих и их семьи — это организованная преступная деятельность. О самых распространенных схемах обмана «Газете.Ru» рассказал Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской Торгово-Промышленной Палате.

«Срочный выкуп из плена» — самая циничная тактика.

«Матери или жене звонят люди, представляющиеся командиром части, сотрудником ФСБ или волонтерами. Голос звучит напряженно. Сообщают страшную новость, что муж или сын попал в плен, ранен или находится в критической ситуации. Сразу говорят, что нужно срочно перевести деньги для выкупа, иначе его убьют или он умрет от ран. Чтобы дожать жертву, могут прислать фальшивое видео, созданное нейросетью. Правило одно: прекратить разговор и самостоятельно связаться с бойцом по известным вам каналам», — объяснил адвокат.

«Помощь в поиске» — технологическая уловка для родственников пропавших без вести.

«Им пишут в мессенджеры от имени Красного Креста или «добровольцы», утверждающие, что у них есть доступ к закрытым спискам пленных. Человеку предлагают установить приложение с расширением .apk, которое якобы позволит найти близкого. На деле это вредоносное ПО, которое либо блокирует телефон, либо крадет все данные из банковских приложений», — сказал эксперт.

«Звонок от сослуживца» — аферисты собирают в открытых источниках максимум данных о военном: позывной, часть, место службы. Затем звонят родственникам, представляясь боевым товарищем. Легенда может быть разной: «Он в госпитале, нужны деньги на операцию» или «Он разбил оборудование, нужно возместить стоимость».

«Не поддавайтесь на это давление», — призвал адвокат.

«Переезд чата» — атака на родственников, объединенных в группы для поиска пропавших. «В таких чатах появляется сообщение о переезде на новую платформу со ссылкой. Человек переходит, вводит логин и пароль от мессенджера и теряет контроль над аккаунтом и деньгами», — предупредил Халеян.

Мошенники могут создать дипфейк — сгенерировать голос родственника.

«Паника и желание немедленно действовать — главные враги. Возьмите паузу, остыньте. Не принимайте решений в стрессе. Скажите, что нужно перезвонить, и отключитесь», — посоветовал адвокат.

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