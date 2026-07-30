Удаленщиков предупредили о новых схемах мошенников

В 2026 году с дистанционным мошенничеством сталкиваются до 40% сотрудников компаний: злоумышленники выдают себя за руководителей и госслужащих, чтобы получить доступ к рабочим аккаунтам и деньгам. О том, как распознать такие схемы, «Газете.Ru» рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По словам эксперта, мошенники представляются сотрудниками госорганов и обещают специальные выплаты. Для их получения жертву просят назвать реквизиты карты или код из СМС. В результате злоумышленники получают доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Отдельная схема связана с письмами от имени руководителя. Мошенники создают копию его аккаунта или получают доступ к реальной переписке. Затем сотрудника просят срочно оплатить счет или перевести деньги, ссылаясь на закрытый контракт или личное распоряжение директора. Для убедительности злоумышленники используют нейросети: создают голосовые сообщения и видео с цифровой копией начальника. Под давление чаще всего попадают молодые специалисты, не знающие внутренних правил.

В 2026 году мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты. В группу добавляют одного реального сотрудника, а остальные аккаунты выдают за его коллег. «Начальник» поручает срочную задачу, другие участники сообщают, что уже выполнили ее. Так злоумышленники создают эффект коллективной активности и заставляют человека действовать без проверки. Затем его просят перейти по ссылке или ввести корпоративный пароль, что позволяет получить доступ к внутренним системам компании.

Еще один сценарий — обращение от имени ИТ-службы. Сотруднику сообщают о необходимости срочно обновить пароль или устранить проблему с компьютером. Для этого его просят установить программу удаленного доступа, которая позволяет мошенникам управлять устройством и читать переписку.

«Любую неожиданную просьбу перевести деньги, сообщить код или установить программу необходимо перепроверить по другому каналу связи. Лучше самостоятельно позвонить руководителю или ИТ-специалисту по известному номеру. Важно внимательно смотреть на адрес отправителя и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений», — резюмировал Морев.

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