Топ-менеджеров «Эфко» уличили в продаже китайских дронов с огромной наценкой

Топ-менеджеры группы компаний «Эфко», задержанные по подозрению в мошенничестве, продавали Минобороны России китайские беспилотники с наценкой 566,6%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подразделение «Эфко» поставило ведомству 1 тысячу беспилотников Vampire, заявив, что они полностью отечественного производства. Стоимость одного дрона составила 8 млн рублей, следует из материала.

Журналисты отметили, что пульты управления беспилотниками производства только в Китае, где их стоимость составляет 50-70 тыс. рублей. При этом сами дроны в стране оцениваются в 1,2 млн рублей. Mash утверждает, что подразделение «Эфко» закупало аппараты в КНР, добавляло российский обвес и продавало их с наценкой 566,6%.

Накануне в Москве арестовали долларового миллиардера, главу совета директоров белгородской группы компаний «Эфко» Валерия Кустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве арестовали замглавы управления Минпромторга РФ.