За сутки в испанскую Сеуту проникли 60 тысяч мигрантов

За сутки в испанскую Сеуту проникли 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко

Около 60 тыс. нелегальных мигрантов из Марокко за сутки проникли в испанскую Сеуту. Об этом заявил глава города Хуан Хесус Вивас Лара, передает радиостанция Cadena SER.

«По оценкам, в наш город проникли около 60 тыс. человек. Это около 70% населения Сеуты», — сказал он.

Власти Сеуты не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля миграционного потока из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.