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Общество

В Подмосковье определили порядок работы объектов жизнеобеспечения при военном положении

В Подмосковье расширили полномочия штаба по энергобезопасности
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Власти Московской области расширили полномочия штаба по обеспечению безопасности электро-, газо- и теплоснабжения в период военного положения и мобилизации. Документ опубликован на сайте администрации Подмосковья.

Из постановления следует, что новые правила будут действовать в период военного положения, мобилизации, режима режима контртеррористической операции или федеральной чрезвычайной ситуации.

В это время штаб сможет подтверждать наличие повреждений на объектах энергетики после атаки и невозможность их восстановления. Также его наделили полномочиями оценивать сроки возможных ограничений электроснабжения, говорится в документе.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности специальных объектов Вооруженных сил России. Документ предусматривает, что на территории закрытых военных городков может вводиться особый режим. Перечень таких населенных пунктов, а также порядок обеспечения этого режима определит правительство.

Ранее в Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не будет.

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