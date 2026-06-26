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Путин подписал закон об обеспечении безопасности военных спецобъектов

Путин подписал закон об обеспечении безопасности специальных объектов ВС РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности специальных объектов Вооруженных сил России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что на территории закрытых военных городков, где расположены объекты Минобороны, может вводиться особый режим. Перечень таких городков, а также порядок обеспечения этого режима определит правительство.

Кроме того, закон закрепляет за военнослужащими полномочия по пресечению функционирования беспилотных аппаратов всех видов — воздушных, подводных, надводных и наземных. Для этого они могут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на пульты управления, а также повреждать или уничтожать сами аппараты.

Такие меры, как поясняется в документе, направлены на защиту жизни и здоровья военных, гражданского персонала и других людей, находящихся на объектах, а также на сохранение в тайне сведений об этих объектах.

Ранее Путин запретил депортацию иностранцев, служащих по контракту в ВС России.

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