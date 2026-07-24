В Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не будет

В России не планируется новая волна мобилизации. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину», — сказал депутат.

Колесник добавил, что закон о расширении категорий осужденных, которые получат право заключить контракт с Минобороны России, не имеет отношения к якобы объявлению военного положения. По его словам, документ исключает такую возможность для «насильников, маньяков, террористов».

22 июля Госдума приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Вооруженными силами РФ в период мобилизации для граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость. В частности, право на контракт теперь получат лица, имеющие судимость за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков.

Ранее в Госдуме назвали благом учения по мобилизации в Волгоградской области.