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Общество

Пропавший в Якутии мужчина нашелся спустя 25 дней

В Якутии мужчина 25 дней провел в лесу и выжил
Shutterstock

В Хангаласском улусе Якутии найден живым мужчина, пропавший 5 июля, сообщила региональная служба спасения.

В начале этого месяца пострадавший 1974 года рождения приехал из Якутска для работы на конебазе «Дьөһөгөй», расположенной в 70 км от села Немюгюнцы. Утром 5 июля коллеги обнаружили, что он исчез.

Первичный осмотр местности по регламенту длился 10 дней и не принес результатов. Активные поиски в лесу возобновились 23 июля после официального заявления супруги пропавшего.

30 июля его обнаружил работник на сенокосе примерно в 80 км от села Немюгюнцы. Сейчас мужчину везут в медицинское учреждение Якутска. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Ранее на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.

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