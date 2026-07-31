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Общество

Сотрудница российского парка, которой медведь откусил руку, находится в критическом состоянии

В Приморье женщина, на которую напал медведь, находится в критическом состоянии
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Приморье рассказали о самочувствии сотрудницы парка, которой медведь откусил руку. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РИА Новости.

Пострадавшая потеряла много крови. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в парке «Дора» в Уссурийске во время кормления животных. Медведь напал на сотрудницу и откусил ей часть руки, ее госпитализировали в медицинское учреждение. По факту происшествия Следственный комитет России по Приморскому краю организовал доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда.

До этого в Нижневартовске мужчина и женщина забрались на опору линии электропередачи (ЛЭП) после того, как встретили медведицу с медвежонком. После этого грибники позвонили в полицию.

Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.

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