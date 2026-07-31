Сотрудница российского парка, которой медведь откусил руку, находится в критическом состоянии

В Приморье рассказали о самочувствии сотрудницы парка, которой медведь откусил руку. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РИА Новости.
Пострадавшая потеряла много крови. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел в парке «Дора» в Уссурийске во время кормления животных. Медведь напал на сотрудницу и откусил ей часть руки, ее госпитализировали в медицинское учреждение. По факту происшествия Следственный комитет России по Приморскому краю организовал доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда.
До этого в Нижневартовске мужчина и женщина забрались на опору линии электропередачи (ЛЭП) после того, как встретили медведицу с медвежонком. После этого грибники позвонили в полицию.
Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.