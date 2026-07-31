В Испании заявили, что мигранты из Сеуты начали возвращаться в Марокко

Cadena SER: из Сеуты в Марокко возвращаются 250 мигрантов в минуту

Поток мигрантов, возвращающихся из испанского анклава Сеута в Марокко, ускорился до 250 человек в минуту. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании.

«Темп потока мигрантов, возвращающихся в Марокко из Сеуты, ускорился после открытия погранпункта Тарахаль: 250 человек в минуту», — говорится в сообщении.

СМИ сообщили, что около 49 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки. Некоторые мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля миграционного потока из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.