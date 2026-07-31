В Москве лифт упал на рабочего во время ремонта

В жилом доме Москвы лифт придавил рабочего во время ремонта

На юго-востоке Москвы рабочего придавило лифтом. ЧП случилось во время ремонта в шахте жилого дома. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели», — сказал собеседник агентства.

По его словам, происшествие случилось в доме №15/4 по Самаркандскому бульвару. В данный момент выясняются обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего.

До этого в Москве семья с полугодовалым ребенком застряла в лифте почти на час. Инцидент произошел в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы. В лифте не работала вентиляция, зеркала быстро запотели, температура поднялась почти до 40 градусов.

По словам жителей дома, лифты начали ломаться практически сразу после сдачи дома, но почти за пять лет неисправности так и не устранили. Обращения в управляющую компанию остались без ответа.

Ранее в России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках.