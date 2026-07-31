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Общество

СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram на фоне дела Дурова

СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram
CFOTO/Global Look Press

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и Минюста комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом РИА Новости рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

По ее словам, в российском законодательстве сказано, что если человек внесен в перечень террористов и экстремистов как физлицо, то риски не распространяются на компанию, которую этот человек когда-либо создавал. Ограничения будут касаться лично Дурова как физлица, но автоматически не распространятся на созданную им компанию.

Однако Меркачева добавила, что определенные риски пользования мессенджером все же существуют. Например, отправка «звезд» (внутренняя валюта) в Telegram может означать финансирование экстремистской деятельности, если они были отправлены на аккаунт запрещенной террористической организации.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Дурова в перечень экстремистов и террористов.

В России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Ранее в Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Дурова.

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