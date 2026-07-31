Подозреваемых в похищении тюменцев в Таиланде заметили в соседней провинции

Главных подозреваемых в похищении тюменских брата и сестры в Таиланде заметили в соседней провинции. Они были одеты в полицейскую форму, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Понг и Тонг проехали более 100 километров на байке до провинции Чантхабури, а заметить их не могли из-за того, что они надели форму местных силовиков. Благодаря этому преступники сумели выехать из зоны работы полицейских и продолжили движение вглубь страны. В ближайшее время они могут попытаться пересечь границу с Камбоджей», — сказано в посте.

Розыск главных фигурантов дела — 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина (известных как Понг и Тхонг) — продолжается. Оперативные группы проверяют маршруты их вероятного передвижения. Ордера на арест подозреваемых были выданы судом Паттайи 30 июля.

27 июля стало известно о пропаже двух молодых россиян — брата и сестры, чья семья проживает в Паттайе уже восемь лет. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась.

Ранее СМИ сообщили о задержании лидера причастной к исчезновению россиян в Таиланде банды.