В Таиланде задержали лидера причастной к исчезновению россиян банды

Полиция задержала лидера банды Тхану «Понг» Кыттхонга, подозреваемого по делу о пропаже 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом сообщило издание Thairath.

По данным журналистов, мужчина уже был судим за похищение детей и незаконное хранение огнестрельного оружия.

27 июля стало известно, что двое молодых россиян, брат и сестра из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе, пропали при подозрительных обстоятельствах. Как сообщила лидер волонтерской группы в Таиланде Светлана Шерстобоева, Роман и Диана утром 26 июля выехали из дома на мотоцикле, после чего с телефона девушки их матери пришло СМС-сообщение со словом «Urgent!» (срочно, чрезвычайно). После этого связь с молодыми людьми оборвалась.

30 июля стало известно, что у одного из подозреваемых в похищении россиян в Таиланде видели мотоцикл пропавших. Находку обнаружила его сестра. По ее словам, она спросила у брата, откуда он взялся – в ответ мужчина заявил, что якобы взял его на время у должника, не вернувшего ему $1,7 тыс.

Ранее в Таиланде задержали двух человек по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени.