Вован и Лексус назвали имя участника самого крупного политического пранка

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали свой розыгрыш миллиардера Бориса Березовского самым крупным политическим пранком. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.

«С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским», — сказали Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

По их словам, им удалось, «выступая в роли высокопоставленных российских политиков», вывести опального олигарха «на искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции».

Кузнецов и Столяров известны своими розыгрышами первых лиц государств. 2 июля румынский министр внутренних дел Кэтэлин Предою в пранке Вована и Лексуса заявил, что Румыния полностью поддерживает Украину. В разговоре, который пранкеры вели от имени украинского коллеги, министр также заявил, что Украина должна принести извинения за взрыв безэкипажного катера в порту Констанцы 6 июня.

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