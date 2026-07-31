Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Вован и Лексус назвали имя участника самого крупного политического пранка

Вован и Лексус назвали розыгрыш Березовского самым крупным политическим пранком
Алексей Майшев/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали свой розыгрыш миллиардера Бориса Березовского самым крупным политическим пранком. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.

«С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским», — сказали Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

По их словам, им удалось, «выступая в роли высокопоставленных российских политиков», вывести опального олигарха «на искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции».

Кузнецов и Столяров известны своими розыгрышами первых лиц государств. 2 июля румынский министр внутренних дел Кэтэлин Предою в пранке Вована и Лексуса заявил, что Румыния полностью поддерживает Украину. В разговоре, который пранкеры вели от имени украинского коллеги, министр также заявил, что Украина должна принести извинения за взрыв безэкипажного катера в порту Констанцы 6 июня.

Ранее Вован и Лексус заявили, что Запад считает их угрозой нацбезопасности

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!