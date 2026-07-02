Вован и Лексус опубликовали новый пранк с главой МВД Румынии

Румыния полностью поддерживает действия Украины, заявил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою в опубликованном пранке российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вова) и Алексея Столярова (Лексус).

Пранкеры вели разговор от имени украинского коллеги Предою.

«Мы, конечно, полностью понимаем важность борьбы, которую Украина ведет за защиту страны и противостояние агрессору. И мы готовы продолжать поддержку на самом высоком политическом уровне», — заявил Предою.

Он также считает, что Украина должна извиняться за взорвавшийся безэкипажный катер в порту города Констанца 6 июня.

«Я думаю, что здесь ожидается от органов вашей власти своего рода жест сожаления по поводу этого инцидента на самом высоком уровне, но это должно быть согласовано между двумя президентами», — сказал он.

По его словам, власти Румынии обсуждают создание новых механизмов предотвращения подобных случаев.

«Одна из обсуждавшихся здесь идей заключалась в том, что можно внедрить механизм, который автоматически взрывал бы дроны, если бы эти транспортные средства, эти дроны вошли в румынские воды в районе нашего побережья. И, конечно же, необходим механизм связи», — отметил Предою.

Он добавил, что инцидент вызвал шок в Румынии.

«Это вызывает огромные эмоции и беспокойство, мы были поражены ситуацией. И общественность оказывает большое давление на государственные органы. Обе страны на самом высоком уровне должны четко заявить, что это никогда больше не повторится», — сказал он.

Предою подчеркнул, что украинский беспилотник нанес заметный материальный ущерб гражданской инфраструктуре.

«Вокруг есть повреждения портовых сооружений и некоторых складских помещений, расположенных в этом районе. Количество взрывчатки составляло 500 кг. Так что в порту был сильный взрыв. И это не приносит радости, именно взрыв бомбы в порту», — заключил министр внутренних дел Румынии.